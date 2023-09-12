Доходы россиян растут, но остаются скромными – Путин

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Доходы россиян, включая реальные зарплаты, начали расти, однако они пока достаточно скромные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Владимира Путина.

"И реальные заработные платы растут в этом году, это правда, и реальные доходы населения растут. Но в целом все-таки они являются довольно скромными", – заявил президент РФ в ходе встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.

До этого стало известно, что около 35% россиян считают человека богатым, если он зарабатывает больше 1 миллиона рублей в месяц. В прошлом году количество респондентов с аналогичным ответом было 26%. Исследование проводили в сентябре этого года. В нем поучаствовали 2,9 тысячи респондентов старше 18 лет из всех регионов России.

Так, 23% опрошенных признали, что считают богатыми людей с ежемесячным доходом 301–500 тысяч рублей. Результат совпадает с прошлогодним. Каждый пятый респондент заявил, что богатый человек получает от 501 тысячи до 1 миллиона рублей в месяц (21% считал так в 2022 году).

Ранее помощник российского президента Максим Орешкин сообщил, что курс национальной валюты будет более стабильным на среднесрочном горизонте. Он отметил, что курс рубля является плавающим, в связи с чем он будет меняться.

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