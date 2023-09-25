В ГД внесли законопроект о сохранении пособия при дистанционной работе в декрете

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Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который разрешает женщинам в декрете работать дистанционно с сохранением пособия по уходу за ребенком. Документ размещен в думской электронной базе.

Авторы инициативы предлагают дополнить статьи закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и Трудового кодекса РФ новыми нормами. Согласно им, право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком будет сохраняться за родителем, если он работает неполный рабочий день дистанционно.

Отмечается, что сейчас женщина или другой человек, фактически ухаживающий за ребенком, может находиться в декрете и работать на условиях неполного рабочего дня или на дому с сохранением пособия. Однако закон не предусматривает возможность дистанционной работы, при которой льгота сохраняется.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила предусмотреть в законодательстве РФ заключение договоров на оказание комплексной адресной соцподдержки беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации и изъявившим желание сделать аборт.

С таким предложением она обратилась к первому зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой. Волынец напомнила, что государство дает женщинам свободу выбора, вынашивать ребенка или нет, исходя из своих социальных, финансовых, физических и психологических возможностей.

При этом, по ее мнению, задача властей – поддержать будущую маму, оказавшуюся в трудной жизненной ситуации. Она подчеркнула, что для решения задачи нужны срочные действенные и разноплановые меры.

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