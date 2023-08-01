Минтруд предложил не учитывать доходы детей при назначении единого пособия

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Минтруд предложил не учитывать зарплаты несовершеннолетних, проценты по номинальным вкладам, открытым на детей, находящихся под опекой, и выплаты за присвоение звания "Мать-героиня" и награждение орденом и медалью ордена "Родительская слава" при назначении единого пособия. Информация появилась на сайте министерства.

Помимо этого, предлагается исключить из семейных доходов подработки несовершеннолетних детей в период каникул. Эту нужно, чтобы семья не теряла из-за незначительного повышения доходов право на пособие.

Также уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова выступила с инициативой отказаться от учета процентов, выплаченных банковскими организациями в учет алиментов, наследства опекаемых и выплаты на приемных детей.

Пресс-служба уточнила, что сейчас при назначении единого пособия не учитываются единовременные выплаты, которые предоставляются семье в качестве меры поддержки. Среди них – материнский капитал, имущество, предоставленное в качестве меры поддержки, субсидии на приобретение жилья многодетным семьям.

Предлагаемые поправки направлены на гармонизацию подходов комплексной оценки нуждаемости и учитывают позицию сообщества родителей, заключили в Минтруде.

Ранее в Госдуму внесли проект о кредитных каникулах для беременных и родителей в декрете. Согласно законопроекту, такие заемщики смогут обратиться к кредитору с требованием изменить условия кредитного договора, обязательства по которому обеспечены ипотекой.

До этого Минтруд предложил передать банкам обязанность предоставления информации о целях ипотечных кредитов, которые граждане планируют рефинансировать за счет материнского капитала. Так, при передаче средств маткапитала на погашение кредита, рефинансирующего предыдущий ипотечный кредит, предоставления еще одних сведений не потребуется.

Минтруд РФ проиндексирует 40 выплат и компенсаций с 1 февраля