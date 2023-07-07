В РФ предложили упростить рефинансирование кредита на жилье с помощью маткапитала

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Министерство труда и социальной защиты РФ выступило с идеей передать банкам обязанность предоставления данных о целях ипотечных кредитов, которые россияне планируют рефинансировать за счет материнского капитала. Соответствующая инициатива опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно действующему законодательству, в кредитном договоре о рефинансировании нет сведений о цели ранее предоставленного кредита. Для подтверждения, что изначально кредит был выдан именно на покупку или строительство жилья, людям приходится дополнительно передавать в Соцфонд подтверждающие документы.

Уже после внесения изменений, продолжили в ведомстве, при передаче средств маткапитала на погашение кредита, рефинансирующего предыдущий ипотечный кредит, предоставления еще одних сведений не потребуется.

"Банки самостоятельно передадут их в Соцфонд для принятия решения по заявлению о распоряжении средствами маткапитала", – следует из сообщения ведомства.

Ранее сообщалось, что сумму материнского капитала в следующем году планируют проиндексировать на 5,3%, до 618,1 тысячи рублей за первого ребенка и до 816,7 тысячи рублей за второго. Маткапитал хотят проиндексировать на размер инфляции, которая может составить 5,3% на конец 2023 года.

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