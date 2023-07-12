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В Госдуму внесли проект о кредитных каникулах для беременных и родителей в декрете. Соответствующую инициативу предложили депутаты от партии "Новые люди" во главе с лидером фракции Алексеем Нечаевым, следует из документов в электронной базы нижней палаты парламента.

"Предлагается предоставить право заемщику – беременной женщине, находящейся не менее чем на 12-й неделе беременности, а также женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста двух лет, воспользоваться кредитными каникулами", – говорится в тексте.

Согласно законопроекту, такие заемщики смогут обратиться к кредитору с требованием изменить условия кредитного договора, обязательства по которому обеспечены ипотекой. Проектом предусматривается приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок, который он выбрал. Однако такой срок не должен превышать двух лет с момента родов.

Вместе с этим инициатива предполагает утверждение порядка предоставления заемщикам льготного периода, который предусматривает приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок, определенный заемщиком, на период беременности или ухода за ребенком.

Авторы проекта заявили, что период беременности и первые годы жизни младенца требуют бдительного внимания и ухода со стороны матери. Инициатива поможет полностью посвятить себя заботе о ребенке без дополнительных финансовых стрессов.

Ранее Минтруд РФ предложил передать банкам обязанность предоставления информации о целях ипотечных кредитов, которые граждане планируют рефинансировать за счет материнского капитала. Согласно проекту, при передаче средств маткапитала на погашение кредита, рефинансирующего предыдущий ипотечный кредит, предоставления еще одних сведений не потребуется.

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