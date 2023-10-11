Общая сумма расходов на маткапитал в 2024 году составит 495 млрд рублей

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Общая сумма расходов на материнский капитал в следующем году составит 495 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Соответствующим образом увеличились все объемы расходов на материнский капитал", – отметил он на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, его цитирует ТАСС.

По словам главы Минтруда, средствами маткапитала воспользуются более 1 миллиона семей.

Ранее Котяков сообщил, что сумма материнского капитала после рождения первого ребенка в 2024 году составит 631 тысячу рублей. Он обратил внимание, что маткапитал является важной мерой государственной помощи российским семьям.

Сумма выплаты на второго ребенка в рамках программы составит 834 тысячи рублей. Правило будет действовать, если семья не получила маткапитал на первенца.

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