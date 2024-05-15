Минтруд: прожиточный минимум в 2025 году вырастет до 17 733 рублей

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Минимальный размер оплаты труда могут поднять до 17 733 рублей на одного человека в 2025 году. Соответствующее постановление Минтруда РФ разместили на сайте нормативно-правовых актов.

"Прожиточный минимум для трудоспособного населения предлагается увеличить до 19 329 рублей, для пенсионеров – 15 250 рублей, для детей – 17 201 рубль", – заявили в пресс-службе ведомства.

Таким образом, прирост прожиточного минимума составит 14,8% к той сумме, которая зафиксирована в этом году. Так, годовой рост составит 2 280 рублей, для трудоспособного населения – 2 485 рублей, для пенсионеров – 1 960 рублей, а для детей – 2 212 рублей.

Ранее Владимир Путин потребовал опережающими темпами увеличить к 2030 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) минимум в два раза по сравнению с 2023 годом. Через 6 лет он должен достигнуть суммы в размере 35 тысяч рублей в месяц, уточнил он.

Глава государства подчеркнул, что достижение этих показателей будет означать выполнение национальной цели "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи".

