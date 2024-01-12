Россиянам рассказали, как получать пенсию в 50 тысяч рублей

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Получать пенсию в размере 50 тысяч рублей можно при зарплате в 120 тысяч. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом сообщает "Лента.ру".

В России проводился опрос, показавший, что среднестатистический работающий россиянин мечтает получать пенсию в размере 47,6 тысячи рублей.

По мнению депутата, такую пенсию можно получать при зарплате не менее 120 тысяч рублей. Она указала, что сейчас средняя пенсия по старости к концу года составит около 24 тысяч рублей, а военная пенсия – порядка 42 тысяч.

Бессараб рекомендовала правильно выбирать работу и зарплату, не утаивать свои доходы от государства и полностью выплачивать страховые взносы. В таком случае, считает парламентарий, можно рассчитывать на хорошую пенсию.

Ранее Бессараб заявила, что социальные пенсии граждан России увеличатся с 1 апреля, и напомнила, что с 1 января в стране произошел перерасчет страховых пенсий для неработающих пенсионеров, размер индексации составил 7,5%. Социальная пенсия, как и страховая, будет весной увеличена также на 7,5%, добавила она.

Для индексации пенсии не нужно писать никаких заявлений. Повышение произойдет автоматически, заключила депутат.

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