В ГД внесли проект о снижении пенсионного возраста для мам трех и четырех детей

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В Госдуму внесли законопроект, в соответствии с которым возраст выхода на пенсию по старости для мам трех и четырех детей может быть изменен. Документ появился в электронной базе нижней палаты парламента.

В качестве авторов инициативы выступили депутаты ЛДПР Ярослав Нилов и Алексей Диденко, а также сенатор Совфеда Елена Афанасьева.

"Законопроектом предлагается установить возраст выхода на пенсию по старости для женщин, родивших четырех детей, – 52 года, для родивших трех детей – 54 года, при соблюдении соответствующих условий, предусмотренных законодательством", – сказано в пояснительной записке к проекту.

На данный момент женщины, родившие четырех или трех детей, имеют право выйти на страховую пенсию по старости после достижения 56 и 57 лет соответственно. Сделать это они могут, если обладают страховым стажем, продолжительность которого равна 15 годам.

Ранее сообщалось, что экономист Петр Щербаченко рассказал о семи способах увеличить размер пенсии. В первую очередь он рекомендовал работать только официально, чтобы претендовать на пенсию по старости на основании страхового стажа.