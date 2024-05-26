Россияне старше 80 лет получат повышенную пенсию в июне

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Пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, получат повышенные выплаты в два раза в июне. Об этом сообщается на сайте Социального фонда России.

"Когда человеку исполняется 80 лет, фиксированная выплата в составе страховой пенсии по старости повышается в два раза", – отмечается в сообщении.

Фонд подчеркнул, что в этом году размер фиксированной выплаты к пенсии без повышения составляет 8 134,88 рубля, после 80 лет он повышается до 16 269,76 рубля.

Повышенную пенсию выплачивают в следующем месяце после того, как гражданину исполнилось 80 лет. Для ее выплаты не нужно подавать заявление. Пенсия придет автоматически.

Ранее стало известно, что в 2024 году приобрести год стажа для пенсии и 1,037 пенсионного балла можно за 50 758,88 рубля. При этом официально трудоустроенные могут приобрести только недостающие баллы, а получить и стаж, и баллы могут те, за кого работодатель не отчисляет взносы в Социальный фонд РФ (СФР).

До этого сообщалось, что льготы для предпенсионеров в 2024 году получат мужчины 1964 года рождения и женщины 1969 года рождения. Предпенсионерам ежегодно полагается два оплачиваемых выходных дня для диспансеризации с сохранением заработка. Предпенсионерами считаются граждане, которым осталось пять и менее лет до выхода на пенсию.

