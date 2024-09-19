PayPal с 7 октября введет комиссию за продление обслуживания для россиян

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Электронная платежная система PayPal с 7 октября введет для россиян комиссию за продление обслуживания в размере 3,5 тысячи рублей в год, сообщается на сайте компании.

"Мы вводим комиссию за продление обслуживания для поддержания вашего счета в случае наличия остатка на счете PayPal в любой валюте", – говорится в сообщении.

В компании также подчеркнули, что комиссия будет применяться к личным и корпоративным счетам и взиматься со счетов с положительным балансом. При этом счет должен считаться неактивным в течение последних 12 месяцев. Неактивный счет означает, что клиенты не входили в свой счет или не использовали его для вывода средств, пояснили в PayPal.

Электронная платежная система PayPal приостановила работу с пользователями из России в марте 2022 года. Тогда россиянам дали время на вывод средств до 18 марта 2022 года. Функция вывода средств поддерживалась, чтобы "свести к минимуму" возможные дальнейшие сбои обслуживания.