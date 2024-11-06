Глава Минфина Силуанов спрогнозировал сокращение наличных денег в экономике России

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Министр финансов Антон Силуанов заявил, что доля наличных денег будет сокращаться в экономике России, однако совсем формат не исчезнет, передает ТАСС.

Он отметил, что министерство финансов старается постепенно переводить операции в безналичный формат, что позволит повысить прозрачность экономики.

По данным НИИ Гознак, на сегодняшний день только 10% платежей в России совершается с помощью бумажных денег. В таких условиях вопрос о целесообразности наличного денежного оборота становится более актуальным, отметил директор института Георгий Корнилов.

Тем временем кандидат экономических наук Лазарь Бадалов считает, что не только Россия, но и человечество в целом вряд ли перестанет использовать наличные средства в ближайшем будущем, даже если к этому будут располагать все технические возможности.