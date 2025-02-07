Центробанк сообщил, что новая купюра номиналом 1 000 рублей выйдет в конце 2025 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Новая купюра номиналом 1 000 рублей выйдет в России в конце 2025 года, сообщил Центральный Банк России в телеграм-канале.

Помимо этого, ЦБ уточнил информацию об обновлении банкнот номиналом 5 и 10 рублей. В 2022 году Банк вновь начал выпускать эти банкноты, так как они были востребованы среди населения и более удобны в использовании, в отличие от монет, на которые их ранее заменили.

В пресс-службе уточнили, что новые купюры были покрыты специальным защитным слоем, что позволило продлить срок их эксплуатации. В результате печать бумажных купюр стала более рентабельной по сравнению с чеканкой монет.

"Кроме того, перевозить банкноты легче, чем монеты", – уточнили в ЦБ.

Онлайн-голосование за символы для оборотной стороны новой банкноты в 1 000 рублей проводилось в конце прошлого года. Гражданам предлагалось выбрать один символ из 25 представленных. В опросе победил современный российский скоростной теплоход на подводных крыльях "Метеор".

Предыдущая версия банкноты была представлена ЦБ в 2023 году, однако ее выпуск приостановили, поскольку изображенное на ней храмовое здание Казанского кремля вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

Священник РПЦ, блогер и телеведущий Павел Островский тогда возмутился, что на банкноте минарет изображен с полумесяцем, а нанесенное изображение церкви – без креста.

В свою очередь, зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сказал, что на новой купюре нет креста, поскольку его нет и в реальности.