Стартовало голосование за символы для банкноты в 1 тыс рублей

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

В России запустили онлайн-голосование за символы для оборотной стороны новой банкноты номиналом 1 000 рублей, сообщается на сайте Центробанка, где можно оставить свой голос.

Купюру посвятили Приволжскому федеральному округу. Лицевую сторону выбрали еще в прошлом году – на ней будет изображен Нижний Новгород.

Россияне могут выбрать один из 25 объектов Приволжья. В голосование включили известные памятники, музеи, театры, университеты и мосты, которые имеют культурную и историческую значимость как для местных жителей, так и для всей страны.

Достопримечательности из списка расположены в разных регионах округа. По итогу голосования будет составлен рейтинг символов, которые художники Банка России и АО "Гознак" используют при разработке дизайна.

В Центробанке рассказали, что на купюре будет три группы изображений. Объекты первого плана задают тему, они должны быть узнаваемы и без мелких деталей. Объекты второго плана дополняют основную тему и создают фон. Объекты третьего плана – это микроузоры и микрорисунки, которые дополнительно раскрывают основную тему. Голосование завершится 12 декабря в 12:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что на новой купюре может быть изображено:



здание Вятского художественного музея в Кирове;

главный корпус Казанского федерального университета;

усадьба в Лермонтовском музее-заповеднике "Тарханы" в Пензенской области;

музей-усадьба П. И. Чайковского в Воткинске в Удмуртии;

Дворец земледельцев в Казани;

дом-памятник И. А. Гончарову в Ульяновске;

Жигулевская ГЭС на Волге в Самарской области;

международный аэропорт Гагарин в Саратове;

музей изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи в Саранске;

музей народного творчества в Пензе;

музейно-выставочный центр "Самара космическая";

памятник Салавату Юлаеву в Уфе;

Монумент Матери-покровительнице в Чебоксарах;

Монумент Славы в Самаре;

музей-заповедник А. С. Пушкина "Болдино";

музей истории Оренбурга;

музей покорителей космоса имени Юрия Гагарина в Саратовской области;

изображение старинной парусной волжской баржи;

здание Пермского краеведческого музея;

президентский мост через Волгу в Ульяновске;

центр семьи "Казан" в Казани.

Презентация банкноты может состояться во второй половине 2025 года.

Между тем в 2023 году ЦБ представил новую купюру номиналом 1 000, однако ее выпуск приостановили, поскольку изображенное на ней храмовое здание Казанского Кремля вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

Священник РПЦ, блогер и телеведущий Павел Островский тогда возмутился, что на банкноте минарет изображен с полумесяцем, а нанесенное изображение церкви – без креста.

В свою очередь, зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сказал, что на новой купюре нет креста, поскольку его нет и в реальности.