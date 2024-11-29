29 ноября, 10:57Экономика
Стартовало голосование за символы для банкноты в 1 тыс рублей
Фото: ТАСС/Михаил Синицын
В России запустили онлайн-голосование за символы для оборотной стороны новой банкноты номиналом 1 000 рублей, сообщается на сайте Центробанка, где можно оставить свой голос.
Купюру посвятили Приволжскому федеральному округу. Лицевую сторону выбрали еще в прошлом году – на ней будет изображен Нижний Новгород.
Россияне могут выбрать один из 25 объектов Приволжья. В голосование включили известные памятники, музеи, театры, университеты и мосты, которые имеют культурную и историческую значимость как для местных жителей, так и для всей страны.
Достопримечательности из списка расположены в разных регионах округа. По итогу голосования будет составлен рейтинг символов, которые художники Банка России и АО "Гознак" используют при разработке дизайна.
В Центробанке рассказали, что на купюре будет три группы изображений. Объекты первого плана задают тему, они должны быть узнаваемы и без мелких деталей. Объекты второго плана дополняют основную тему и создают фон. Объекты третьего плана – это микроузоры и микрорисунки, которые дополнительно раскрывают основную тему. Голосование завершится 12 декабря в 12:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что на новой купюре может быть изображено:
- здание Вятского художественного музея в Кирове;
- главный корпус Казанского федерального университета;
- усадьба в Лермонтовском музее-заповеднике "Тарханы" в Пензенской области;
- музей-усадьба П. И. Чайковского в Воткинске в Удмуртии;
- Дворец земледельцев в Казани;
- дом-памятник И. А. Гончарову в Ульяновске;
- Жигулевская ГЭС на Волге в Самарской области;
- международный аэропорт Гагарин в Саратове;
- музей изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи в Саранске;
- музей народного творчества в Пензе;
- музейно-выставочный центр "Самара космическая";
- памятник Салавату Юлаеву в Уфе;
- Монумент Матери-покровительнице в Чебоксарах;
- Монумент Славы в Самаре;
- музей-заповедник А. С. Пушкина "Болдино";
- музей истории Оренбурга;
- музей покорителей космоса имени Юрия Гагарина в Саратовской области;
- изображение старинной парусной волжской баржи;
- здание Пермского краеведческого музея;
- президентский мост через Волгу в Ульяновске;
- центр семьи "Казан" в Казани.
Презентация банкноты может состояться во второй половине 2025 года.
Между тем в 2023 году ЦБ представил новую купюру номиналом 1 000, однако ее выпуск приостановили, поскольку изображенное на ней храмовое здание Казанского Кремля вызвало неоднозначную реакцию в обществе.
Священник РПЦ, блогер и телеведущий Павел Островский тогда возмутился, что на банкноте минарет изображен с полумесяцем, а нанесенное изображение церкви – без креста.
В свою очередь, зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сказал, что на новой купюре нет креста, поскольку его нет и в реальности.
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