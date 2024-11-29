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29 ноября, 10:57

Экономика

Стартовало голосование за символы для банкноты в 1 тыс рублей

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

В России запустили онлайн-голосование за символы для оборотной стороны новой банкноты номиналом 1 000 рублей, сообщается на сайте Центробанка, где можно оставить свой голос.

Купюру посвятили Приволжскому федеральному округу. Лицевую сторону выбрали еще в прошлом году – на ней будет изображен Нижний Новгород.

Россияне могут выбрать один из 25 объектов Приволжья. В голосование включили известные памятники, музеи, театры, университеты и мосты, которые имеют культурную и историческую значимость как для местных жителей, так и для всей страны.

Достопримечательности из списка расположены в разных регионах округа. По итогу голосования будет составлен рейтинг символов, которые художники Банка России и АО "Гознак" используют при разработке дизайна.

В Центробанке рассказали, что на купюре будет три группы изображений. Объекты первого плана задают тему, они должны быть узнаваемы и без мелких деталей. Объекты второго плана дополняют основную тему и создают фон. Объекты третьего плана – это микроузоры и микрорисунки, которые дополнительно раскрывают основную тему. Голосование завершится 12 декабря в 12:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что на новой купюре может быть изображено:

  • здание Вятского художественного музея в Кирове;
  • главный корпус Казанского федерального университета;
  • усадьба в Лермонтовском музее-заповеднике "Тарханы" в Пензенской области;
  • музей-усадьба П. И. Чайковского в Воткинске в Удмуртии;
  • Дворец земледельцев в Казани;
  • дом-памятник И. А. Гончарову в Ульяновске;
  • Жигулевская ГЭС на Волге в Самарской области;
  • международный аэропорт Гагарин в Саратове;
  • музей изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи в Саранске;
  • музей народного творчества в Пензе;
  • музейно-выставочный центр "Самара космическая";
  • памятник Салавату Юлаеву в Уфе;
  • Монумент Матери-покровительнице в Чебоксарах;
  • Монумент Славы в Самаре;
  • музей-заповедник А. С. Пушкина "Болдино";
  • музей истории Оренбурга;
  • музей покорителей космоса имени Юрия Гагарина в Саратовской области;
  • изображение старинной парусной волжской баржи;
  • здание Пермского краеведческого музея;
  • президентский мост через Волгу в Ульяновске;
  • центр семьи "Казан" в Казани.

Презентация банкноты может состояться во второй половине 2025 года.

Между тем в 2023 году ЦБ представил новую купюру номиналом 1 000, однако ее выпуск приостановили, поскольку изображенное на ней храмовое здание Казанского Кремля вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

Священник РПЦ, блогер и телеведущий Павел Островский тогда возмутился, что на банкноте минарет изображен с полумесяцем, а нанесенное изображение церкви – без креста.

В свою очередь, зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сказал, что на новой купюре нет креста, поскольку его нет и в реальности.

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