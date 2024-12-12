Теплоход "Метеор" победил в голосовании на дизайн оборота купюры в 1 000 рублей

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Современный российский скоростной теплоход на подводных крыльях "Метеор" победил в голосовании на дизайн оборота купюры в 1 000 рублей, говорится на сайте ЦБ РФ.

На втором месте оказался Дворец земледельцев в Казани, а на третьем – Саратовский автомобильный мост через Волгу. Ниже по числу голосов расположились памятник Салавату Юлаеву, главный корпус Казанского федерального университета, Жигулевская ГЭС, монумент Матери-Покровительнице и другие объекты.

"Теперь слово за художниками Банка России и Гознака. Им предстоит создать гармоничную композицию из символов, которым люди отдали предпочтение, и при этом увязать эти символы с защитными элементами", – указала глава Банка РФ Эльвира Набиуллина.

Лицевая сторона банкноты с видами Нижнего Новгорода была представлена в прошлом году и останется прежней.

Онлайн-голосование за символы для оборотной стороны новой банкноты в 1 000 рублей стартовало 29 ноября. За это время в опросе приняли участие около 700 тысяч человек по всей России. Гражданам предлагалось выбрать один символ из 25 представленных. Ожидается, что банкнота появится в обращении в конце 2025 года.

