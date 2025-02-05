ЦБ выявил новые приемы искажения информации о вкладах на сайтах банков

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Российский ЦБ выявил новые приемы по искажению информации о вкладах со стороны банков, сообщает газета "Известия".

Некоторые финансовые организации акцентируют слишком много внимания клиента на максимально возможной ставке по вкладу, выделяя ее шрифтом, говорится в материале. В ряде случаев банки могут искажать информацию в своих калькуляторах доходности по вкладам.

"Обычно главная задача таких калькуляторов – отразить максимально выгодные параметры продукта", – рассказал экономист Андрей Бархота.

Другим примером нечестного отношения банков к клиентам является показатель доходности, указанный без процентной ставки. Закон не регулирует, как именно должна рассчитываться доходность, поэтому финансовые организации могут использовать свою методику, показывая человеку искаженные данные.

В свою очередь, аналитик Владимир Чернов отметил, что банки могут указывать доходность вместо ставки, чтобы отобразить ее более выгодной, чем она есть на самом деле. При оформлении вклада человек увидит другую доходность, но уже не станет, скорее всего, отменять свою заявку. Формально требования ЦБ являются рекомендациями, но если банк не учтет свои ошибки, то регулятор может направить обязательное предписание.

Специалисты финансовой сферы считают, что так банки стараются всеми силами привлечь новых вкладчиков, чтобы обеспечить кредитование граждан и бизнеса. Средняя доходность по вкладам у 10 крупнейших игроков рынка составляет 22% при сроке от 3 до 12 месяцев, выяснили журналисты.

В одном из российских банков заявили о росте спроса на вклады сроком до года. Их доля выросла до 52%, тогда как в 2023 году показатель равнялся лишь 34%. В другой финансовой организации добавили, что россияне интересуются короткими депозитами на срок около трех месяцев.

Положение на рынке сильно изменилось из-за отмены комиссии при переводе денег по СБП между счетами одного человека в разных банках, уверен эксперт Роман Корнеев. Так, клиент одного банка может в пределах 30 миллионов рублей переводить суммы туда, где предлагают наиболее выгодные условия.

По версии аналитика Чернова, многие банки поддерживают максимальную доходность по вкладам на 3–6 месяца. Это может означать, что финансовые организации не ожидают снижения ставки Центробанка в это время.

Банки нарушают требования к рекламе, так как не указывают иных условий, от которых зависит доходность вкладов, обратили внимание в ФАС. Так, это может поспособствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами.

Ранее сообщалось, что Центробанк за 2024 год получил свыше 2 тысяч жалоб на банковские вклады. Наибольший рост обращений зафиксирован во второй половине прошлого года. Большая часть заявлений связана с несогласием с начисленными процентами, а остальные – на ненадлежащее информирование по условиям вкладов.

