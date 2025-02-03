"Ведомости": более 2 тыс жалоб на банковские вклады поступило в ЦБ в 2024 году

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Свыше 2 тысяч жалоб на банковские вклады получил Центральный банк России в прошлом году, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя регулятора.

Заметный рост обращений начался со второй половины года. Большая часть из них, по словам источника, направлена на несогласие с начисленными процентами, остальные – на ненадлежащее информирование по условиям вкладов.

При этом обращений, касающихся несогласия по поводу начисленных процентов по вкладу, в 2024 году Центробанк получил больше в два раза в сравнении с годом ранее: 554 против 262. Жалобы по другим причинам регулятор не рассчитывал.

В ходе проверки ЦБ обнаружил непротиворечащие закону практики, которые однако могут ввести клиентов в заблуждение относительно условий вкладов, рассказал представитель регулятора.

Например, некоторые банки делают акцент на максимально возможной ставке по депозиту. В некоторых случаях в калькуляторе уже были предустановлены определенные значения, из-за чего клиентам показывали наиболее выгодные условия вклада.

Также были случаи, когда вместо процентной ставки указывали привлекательный показатель доходности. Этот показатель рассчитывался по методике банка и не был определен на законодательном уровне.

В результате ЦБ направил банкам адресные рекомендации о донесении надлежащей информации до потребителей, при котором условия финансовой услуги не искажались бы. На сегодняшний день некоторые участники рынка уже изменили свои рабочие процессы, чтобы следовать этим инструкциям.

С другими участниками регулятор продолжает работать индивидуально, чтобы предотвратить выявленные проблемы.

Ранее Центробанк прокомментировал слухи о том, что регулятор может заморозить банковские вклады. В ЦБ назвали данную идею абсурдной, указав, что такими действиями будут подорваны не только основы банковской системы, но и финансовая стабильность страны.

Кроме того, представитель регулятора отметил, что это является грубейшим нарушением права граждан и компаний распоряжаться своими активами.

