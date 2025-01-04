RG.ru: российские банки запустят социальные вклады до 1 июля

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Российские банки планируют создать социальные вклады до 1 июля текущего года. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на источники.

По данным издания, они будут направлены на россиян с невысоким доходом, которые получают поддержку от государства. Ставка нового финансового продукта составит до 50 тысяч рублей.

В одном из банков отметили, что работа находится на финальных стадиях, а запуск пройдет в соответствии с установленными сроками. При этом конкретные даты не уточняются, поскольку они могут меняться.

По законодательству, процентная ставка по вкладу будет определена исходя из доходности банка. Она также должна соответствовать максимальной ставке по вкладам до года для розничных клиентов.

Ранее несколько российских банков после решения Центробанка России о сохранении ключевой ставки понизили ставки по некоторым сберегательным продуктам. Максимальная ставка Газпромбанка по вкладам в рублях была снижена на 1%, до 23%. МКБ понизил ставки по ряду вкладов на 0,5–2%, а Альфа-Банк снизил проценты по вкладам с 0,4 до 2%.

