Набиуллина: ЦБ взял паузу в повышении ставки для оценки экономики в новых условиях

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ЦБ РФ взял паузу в повышении ключевой ставки для оценки постройки экономики к новым условиям. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Это дополнительное ужесточение связано в том числе с реакцией банков на регуляторные меры Банка России. Как следствие, темпы роста кредитования в ноябре резко снизились, и нам требуется время, чтобы оценить устойчивость охлаждения кредитования и подстройку экономики к новым условиям", – отметила председатель регулятора.

При этом глава Центробанка заметила, что на сегодняшнем заседании регулятор рассматривал также повышение ставки до 22 и 23% годовых.

Помимо этого, Набиуллина отметила, что в экономике были сформированы жесткие денежно-кредитные условия, с помощью которых может быть обеспечено замедление инфляции в ближайшие кварталы. По ее словам, чтобы вернуть инфляцию к цели, необходим долгий период жесткой денежно-кредитной политики.

20 декабря прошло заседание совета директоров Банка России, по результатам которого Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

Банк России в своих решениях исходит из объявленных параметров бюджетной политики, нормализация которой в следующем году будет иметь дезинфляционный эффект. В случае изменения параметров бюджетной политики потребуются корректировки и в денежно-кредитной политике, подчеркнули в ЦБ.