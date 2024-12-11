Депутат Никитин: средняя ключевая ставка в 2025 году составит 17–21%

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Средний уровень ключевой ставки в следующем году составит 17–21%. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на депутата Мособлдумы, члена центрального совета партии "Справедливая Россия" Анатолия Никитина.

Такое предположение эксперт сделал на основе сохраняющихся инфляционных рисках и необходимости поддержания финансовой стабильности.

"Уровень ключевой ставки зависит от множества факторов, среди которых инфляция, темпы экономического роста, геополитическая ситуация и обстановка на мировых рынках, а также курс национальной валюты", – напомнил он.

По прогнозу Никитина, ситуация на финансовом рынке РФ стабилизируется в начале следующего года. В связи с этим, как утверждает депутат, на первом заседании Центробанка, которое запланировано на 14 февраля 2025 года, будет принято решение о небольшом снижении ключевой ставки до 20%. Это связано с необходимостью балансирования между снижением инфляции и стимулированием экономического роста, уточнил он.

Никитин считает, что решение о снижении ключевой ставки будет принято в зависимости от динамики инфляции и иных макроэкономических показателей в начале года.

Центробанк РФ 25 октября резко повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до рекордного уровня в 21% годовых. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%.

В свою очередь, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что жесткая денежно-кредитная политика станет колоссальным вызовом бизнесу РФ в 2025 году. По его мнению, снижение ключевой ставки прогнозируется не ранее второй половины года.

