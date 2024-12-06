Эксперт Астафьев: ключевая ставка останется двузначной и в 2026 году

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Ключевая ставка останется двузначной в 2026 году. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил основатель инвестиционной компании Денис Астафьев.

По его прогнозу, в следующем году уровень ставки достигнет 17–20%, а в 2026 году он снизится до 12–13%. При этом конечные значения зависят от многих факторов, в том числе от инфляционного давления и общего состояния экономики, подчеркнул эксперт.

Как отметил собеседник радио, высокая ключевая ставка влияет на потребительские кредиты и ипотеку, из-за чего займы становятся менее доступными для граждан. Также она снижает покупательскую способность и объемы кредитования.

"Высокие ставки стимулируют экономию и откладывание крупных покупок, что негативно сказывается на потребительском спросе и темпах экономического роста. Для вкладчиков рост ставки выгоден, поскольку он приводит к повышению процентных ставок по депозитам", – сказал Астафьев.

Центробанк РФ 25 октября резко повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до рекордного уровня в 21% годовых. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%.

В свою очередь, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что жесткая денежно-кредитная политика станет колоссальным вызовом бизнесу РФ в 2025 году. По его мнению, снижение ключевой ставки прогнозируется не ранее второй половины года.

