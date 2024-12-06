Греф заявил, что Сбербанк не видит пространства для существенного ослабления рубля

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Курс рубля продолжит колебаться, при этом Сбербанк не видит пространства для существенного его ослабления, сообщил глава кредитной организации Герман Греф на "Дне инвестора".

Он оценивает, что равновесный курс доллара, который должен быть сегодня с учетом инфляции, это примерно 100–105 рублей.

"Я раньше говорил – на уровне 90–95 рублей за доллар, сегодня это примерно – 100–105 рублей – тот коридор, который должен быть сегодня", – сказал Греф.

При этом на конец 2025 года банк прогнозирует ослабление рубля до 112–115 рублей за доллар.

Ранее Греф заявил, что жесткая денежно-кредитная политика станет колоссальным вызовом бизнесу РФ в 2025 году. Однако, как он отметил, экономика России за последние годы доказывала способность к адаптации.

Центробанк РФ 25 октября резко повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до рекордного уровня в 21% годовых. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%.

При этом в ЦБ РФ считают, что политика регулятора позволит снизить инфляцию к 4–4,5%. По мере ее торможения будет рассматриваться постепенное снижение ключевой ставки. Ожидается, что ее размер достигнет к 2027 году 7,5–8,5%.

