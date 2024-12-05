В ВЭБ.РФ считают, что ЦБ повысит ставку до 23% в декабре

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Центробанк РФ на последнем в 2024 году заседании совета директоров, которое состоится в конце декабря, может повысить ключевую ставку на 2 процентных пункта, то есть до 23%. Такое мнение выразил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач в разговоре с ТАСС.

При этом экономист не исключил, что регулятор сможет повысить ставку и на большее количество процентных пунктов. Кроме того, Банк России может дополнительного увеличить ключевую ставку в начале 2025 года, добавил эксперт.

Центробанк РФ 25 октября резко повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до рекордного уровня в 21% годовых. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%. Именно поэтому ЦБ решил еще больше ужесточить денежно-кредитную политику.

Между тем снижение ключевой ставки в России может начаться в 2025 году, если не будет новых внешних шоков. В Центробанке считают, что политика регулятора позволит снизить инфляцию к 4–4,5%. По мере ее торможения будет рассматриваться постепенное снижение ключевой ставки. Ожидается, что ее размер достигнет к 2027 году 7,5–8,5%.

