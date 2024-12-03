В ВТБ предложили альтернативу повышению ключевой ставки

Фото: 123RF/joykid

Первый заместитель председателя банка ВТБ Дмитрий Пьянов предложил Центробанку России стабилизировать курс рубля за счет интервенций, отказавшись от повышения ключевой ставки.

"Мы все ждем, что ЦБ повысит ставку – охладит наши потребительские и повысит наши сберегательные настроения. Но тогда экономика может переохладиться, а ВВП – сократиться", – цитирует его РБК.

По мнению специалиста, более простым решением в данной ситуации могла бы стать стабилизация курса рубля. В этом случае ЦБ потребуется меньшее охлаждение экономики, а возвращения инфляции к цели удастся добиться быстрее на фоне роста цен при падении рубля.

Ключевая ставка в РФ находится на рекордном уровне в 21% годовых с 25 октября. В Альфа-Банке предположили, что Центробанк может поднять ее до 25% на заседании в декабре. Так, ставка в 23% ожидалась при прогнозе инфляции 8,5% до конца года, но сейчас траектория роста цен оказывается на уровне 10%.