Центробанк заявил о сохранении политики плавающего курса рубля

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Центробанк сохраняет политику плавающего курса национальной валюты. Об этом заявил зампред Банка России Филипп Габуния.

"Если кратковременная волатильность, вызванная проблемами с платежами, будет создавать угрозы финансовой стабильности, у нас есть достаточный арсенал мер для того, чтобы эту ситуацию сглаживать. И мы в случае чего будем ее применять", – цитирует его ТАСС.

Габуния подчеркнул, что текущая ситуация с курсом не несет каких-либо угроз для финансовой стабильности, поэтому не требует экстренных мер для денежно-кредитной политики (ДКП).

Для ЦБ фундаментальное значение имеет долгосрочная динамика курса. При этом регулятор отреагировал на события на валютном рынке, вызванными санкциями, изменив подход к покупке валютной выручки, сказал зампред ЦБ.

"Мы видим признаки того, что ситуация стабилизируется", – уточнил Габуния.

При этом ключевая ставка также выполняет свою функцию и сохраняет привлекательность рублевым активам, охлаждая спрос в экономике на импорт, заключил представитель ЦБ.

Между тем в ходе торгов курс евро поднимался выше 120 рублей, а курс доллара США – свыше 114 рублей. По версии Центробанка, некоторые из факторов волатильности рубля имеют спекулятивный характер.

При этом Владимир Путин заявил, что в целом ситуация с курсом национальной валюты РФ находится под контролем, а оснований для паники нет.

