Глава Минэкономразвития Решетников: колебания курса рубля обусловлены разовыми факторами

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Колебания курса рубля на этой неделе обусловлены разовыми факторами, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

С его слов, некоторые из этих факторов имеют спекулятивный характер, при этом фундаментально торговый баланс крепкий.

"Наши компании-экспортеры продолжают стабильно работать, также восстанавливается импорт. Идут расчеты по внешнеторговым контрактам", – министра цитирует РИА Новости.

Кроме того, после прекращения нестабильной ситуации, курс российской валюты вернется к своим фундаментальным значениям, отметил Решетников. По его словам, неустойчивость финансового рынка возросла из-за отсутствия сделок с долларом и евро на бирже.

"Правительство работает в тесной координации с Центральным Банком для принятия необходимых решений", – уточнил министр.

Также он напомнил, что ЦБ на днях временно остановил покупки валюты до конца года. Центробанк до конца года не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках "зеркаливания" регулярных операций российского Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила. Это решение приняли для снижения волатильности финрынков.

Решение о возобновлении ЦБ операций на внутреннем валютном рынке будет приниматься с учетом складывающейся ситуации на финрынках. Отложенные покупки проведут в течение следующего года.

26 ноября доллар поднялся на отметку 107,7 рубля, однако уже на следующий день он торговался от 110 до 114,49 рубля. В то же время евро впервые с марта 2022 года превысил 120 рублей. За прошедший месяц курсы доллара и евро на "Форексе" продемонстрировали рост на 8,9 и 5,29% соответственно.