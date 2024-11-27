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Курс евро превысил 120 рублей на "Форексе" впервые с 22 марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

К 16:13 по московскому времени курс евро вырос почти на 9%, валюта оценивалась в 120,57 рубля. Тогда и курс доллара поднялся до 114,49 рубля.

Накануне, 26 ноября, уже был зафиксирован рекорд евро в 113 рублей. Тогда доллар поднялся на отметку 107,7 рубля, однако сегодня он торговался от 110 рублей. За прошедший месяц курсы доллара и евро на "Форексе" продемонстрировали рост на 8,9 и 5,29% соответственно.

В то же время биткоин установил исторический максимум 22 ноября, когда его впервые в истории оценили в 99 тысяч долларов. на следующий день свой рекорд он обновлял четыре раза.