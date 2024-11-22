Стоимость биткоина впервые превысила 99 тысяч долларов

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Курс биткоина установил новый исторический максимум, превысив 99 тысяч долларов. Это следует из данных площадки Binance.

По данным сервиса на 06:20 по московскому времени, стоимость криптовалюты составляла 99 299 долларов. Тем не менее спустя несколько минут цена биткоина немного спала и торговалась на уровне 99 060 долларов.

21 ноября курс биткоина четыре раза обновлял свой исторический максимум, превысив по итогу отметку в 98 тысяч долларов.

Стоимость криптовалюты начала стремительно расти после прошедших в США президентских выборов в начале ноября. Эксперты связывают взрывной рост биткоина с победой Дональда Трампа на выборах. Однако для вложений этот актив все равно остается рискованным, предупреждают аналитики.