Биткоин обновил исторический максимум, превысив 75 тысяч долларов

Фото: depositphotos/aa-w

Курс биткоина поднялся выше 75 тысяч долларов, увеличившись на 9,34%. Об этом свидетельствуют данные финансовой площадки Binance по состоянию на 09:05 по московскому времени.

Затем биткоин замедлил свой рост и в настоящее время торгуется на уровне 74 708 долларов.

Еще день назад стоимость единицы криптовалюты оценивалась в примерно 69 400 долларов. Однако на фоне президентских выборов в США курс биткоина стал стремительно расти, достигнув 74 300 долларов к 6 часам по московскому времени.

Ранее в думском комитете по финансовому рынку предположили, что биткоины можно будет обменять на цифровые рубли уже в ближайшем будущем. С возникновением такого механизма обмена может исчезнуть необходимость в p2p-площадках на базе иностранных бирж.

