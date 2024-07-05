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05 июля, 07:39

Экономика

Стоимость биткоина упала ниже 55 тысяч долларов впервые с 27 февраля

Фото: depositphotos/mozakim

Цена биткоина в ходе торгов опустилась до 54,922 тысячи долларов. Об этом говорят данные площадки Binance на 07:15 по московскому времени.

По состоянию на 07:26 биткоин ускорил снижение и находился на уровне 54,254 тысячи долларов. В последний раз эта криптовалюта так опускалась в стоимости 27 февраля.

В марте цена биткоина превысила 69 тысяч долларов, тем самым преодолев исторический рекорд стоимости криптовалюты.

До этого биткоин начал торговаться выше 68 тысяч долларов впервые с 10 ноября 2021 года.

Параллельно стало известно, что комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) утвердила первые в государстве биржевые фонды (ETF) на биткоин. Это позволит крупным инвесторам легально покупать криптовалюту.

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