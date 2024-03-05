Стоимость биткоина превысила 69 тыс долларов и побила исторический рекорд

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Цена биткоина превысила 69 тысяч долларов, тем самым преодолев исторический рекорд стоимости криптовалюты. Это следует из данных площадки CoinDesk.

Согласно ее данным, примерно в 15:03 по местному времени стоимость биткоина чуть превышала 69 тысяч долларов.

Ранее биткоин начал торговаться выше 68 тысяч долларов впервые с 10 ноября 2021 года. Это произошло ночью 5 марта.

До этого цена криптовалюты поднялась до 65 тысяч долларов. Последний раз такой показатель фиксировали 15 ноября 2021 года.

Параллельно стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) утвердила первые в государстве биржевые фонды (ETF) на биткоин. Это позволит крупным инвесторам легально покупать криптовалюту.

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