Комиссия по ценным бумагам и биржам США впервые одобрила торговлю фондами на биткоин

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила первые в стране биржевые фонды (ETF) на биткоин, что позволит крупным инвесторам легально покупать криптовалюту. Об этом со ссылкой на заявление главы регулятора Гэри Генслера сообщает РИА Новости.

"Сегодня комиссия одобрила листинг и торговлю ряда спотовых финансовых инструментов биткоина, обращающихся на бирже", – указано в сообщении.

Генслер добавил, что эти продукты должны будут размещаться и торговаться на зарегистрированных национальных регулируемых биржах ценных бумаг. Они будут обязаны следовать необходимым правилам для предотвращения мошенничества и манипуляций.

Одобрение первых ETF со стороны SEC позволит крупнейшим инвесторам в США легально покупать криптовалюту так же, как это сейчас возможно с акциями и другими активами. Предполагается, что одобрение комиссии США может спровоцировать дополнительный рост стоимости биткоина.

На данный момент курс биткоина превышает 47 тысяч долларов. До этого подобные цены на данную криптовалюту не фиксировались с 2022 года.

Ранее стало известно, что криптобиржа Binance перестанет поддерживать операции с рублем с 31 января 2024 года. Отмечалось, что биржа прекратит поддержку на собственном сервисе P2P, а также не будет ставить рубль в торговые пары.

До этого сообщалось, что добычу криптовалют предложили признать в России экономической деятельностью и установить для подобных предприятий промышленный код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).

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