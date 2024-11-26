Доллар поднялся выше 107 рублей

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На "Форексе" доллар поднялся до 107,7 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на платформе TradingView.

Согласно данным биржи, в то же время евро торговался по 113 рублей.

Между тем за прошедший месяц курсы доллара и евро на рынке "Форекс" продемонстрировали рост на 8,9 и 5,29% соответственно.

Кроме того, 26 ноября доллар уже поднимался на отметку 106 рублей. Это случилось впервые с 17 марта 2022 года. В 17:10 по московскому времени американская валюта торговалась на уровне в 106 рублей и 10 копеек, рост составил 0,88%.

Также 22 ноября евро впервые с 9 октября 2024 года превысил отметку 108 рублей. По данным на 11:11 по московскому времени, курс вырос на 2,13%, до 108,337 рубля. Затем он замедлил рост и находился на отметке в 108,063 рубля, прибавив 1,87% к предыдущему курсу.