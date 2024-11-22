Курс евро на торгах превысил 108 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро к рублю в ходе торгов на Forex превысил 108 рублей впервые с 9 октября 2024 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Tradingview.

По данным на 11:11 по московскому времени, курс вырос на 2,13%, до 108,337 рубля. Затем он замедлил рост и находился на отметке в 108,063 рубля, прибавив 1,87% к предыдущему курсу.

Ранее 22 ноября курс доллара превысил 103 рубля. Такой рост зафиксировался впервые с 23 марта 2022 года.