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22 ноября, 12:02

Экономика

Курс евро на торгах превысил 108 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро к рублю в ходе торгов на Forex превысил 108 рублей впервые с 9 октября 2024 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Tradingview.

По данным на 11:11 по московскому времени, курс вырос на 2,13%, до 108,337 рубля. Затем он замедлил рост и находился на отметке в 108,063 рубля, прибавив 1,87% к предыдущему курсу.

Ранее 22 ноября курс доллара превысил 103 рубля. Такой рост зафиксировался впервые с 23 марта 2022 года.

Курс доллара преодолел отметку в 100 рублей

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