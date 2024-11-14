Экономист Остапкович объяснил причину курса 100 рублей за доллар

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рубль падает перед новогодними праздниками из-за роста спроса на импортные товары, рассказал Москве 24 директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Днем 14 ноября курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 100 рублей. Валюта поднялась выше этого уровня впервые за несколько месяцев, свидетельствуют данные торгов.



Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Многие сейчас покупают импортную технику, так как она должна подорожать в ближайшее время. Это значит, что в дефиците будет вся импортная продукция, что в свою очередь приводит к дефициту долларового обеспечения. В результате рубль снижается.

Эксперт подчеркнул, что до января рубль продолжит колебаться в районе сотни за доллар, однако в течение 2025–2026 годов российская валюта начнет плавно расти, согласно прогнозу социально-экономического развития.

В целом Остапкович заметил, что такая картина даже выгодна российской экономике.

"После Нового года тоже будет вяло текущее падение рубля. Для бюджета это выгодно, потому что идет его пополнение за счет того, что экспорт становится дороже. Да, импорт тоже увеличивается в цене, но его доля постепенно сокращается в корзине потребления населения. В продовольственной корзине сегодня импортных товаров около 20%, а в непродовольственных – 35–40%. Раньше эти цифры были гораздо выше", – объяснил эксперт.

Остапкович также заметил, что доллар растет во всем мире. При этом российская экономика уже успела перестроиться и американская валюта в меньшей степени влияет на отечественный рынок в сравнении с тем, как это было еще три года назад.

Ранее доллар показал рекордный рост с 2016 года после выборов президента в США. Индекс американской валюты к корзине мировых валют увеличился на 1,92%, до 105,441 пункта.