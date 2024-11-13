Стоимость биткоина поднялась до рекордных 92 тыс долларов

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Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум, поднявшись до 92,169 тысячи долларов. Таким образом, рост составил 6,92%, следует из данных площадки Binance.

Данную отметку криптовалюта преодолела примерно в 18:45 по московскому времени. Буквально через пять минут биткоин ускорил рост и остановился на уровне 92,571 тысячи долларов (+7,07%).

С начала ноября криптовалюта уже несколько раз била рекорды. Так, ее цена превысила 76 тысяч долларов 6-го числа. В те сутки стоимость биткоина начала стремительно расти на фоне проходивших в США президентских выборов. Криптовалюта обновляла исторический максимум дважды за день.

8 ноября стоимость биткоина выросла до 77 тысяч долларов. Также сегодня утром цена превысила 90 тысяч долларов.