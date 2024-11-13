Стоимость биткоина впервые превысила 90 тысяч долларов

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Стоимость биткоина впервые поднялась выше отметки в 90 тысяч долларов. Цена на криптовалюту обновила исторический максимум, следует из данных торгов на площадке Binance.

В 17:34 по Москве прирост составил 6,47% за 24 часа – стоимость была на уровне 90 987 долларов.

Взрывной рост биткоина связан с победой Дональда Трампа на американских выборах, но для вложений этот актив все равно остается рискованным, предупредил ранее доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

В отличие от Трампа, администрация уходящего американского лидера Джо Байдена была негативно настроена к подобным активам, подчеркнул финансист. За время своего существования курс биткоина зарекомендовал себя как цикличный – резкий рост обычно сменяется серьезным падением.

