Эксперт Припачкин: рост биткоина связан с ожидаемой политикой Трампа в области криптовалют

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Рост стоимости биткоина может быть связан с ожидаемой политикой в области криптовалют избранного президента США Дональда Трампа. Об этом в беседе с RT рассказал президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.

"Рост основывается на прогнозах относительно политики Трампа в области криптовалют. Он же неоднократно в своей кампании говорил, что США должны быть лидером в этой индустрии и собираются признать биткоин как платежное средство", – заявил эксперт.

По прогнозам президента РАКИБ, в скором времени можно будет наблюдать достижение стоимости в 100 тысяч долларов и выше. Кроме того, считает Припачкин, перед Новым годом "все будут закрывать позиции".

"И будет откат, но не очень большой, в пределах 10–15% стоимости", – заключил специалист.

Курс биткоина стал стремительно расти на фоне президентских выборов в США. Так, ранее стоимость биткоина увеличилась на 3,49%, достигнув 82,056 тысячи долларов и обновив исторический максимум. К 13:15 цена криптовалюты только ускорила свой рост и зафиксировалась на уровне 82,081 тысячи долларов.