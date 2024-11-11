Стоимость биткоина превысила 82 тысячи долларов

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Стоимость биткоина увеличилась на 3,49%, достигнув 82,056 тысячи долларов. Таким образом, показатель вновь обновил исторический максимум, свидетельствуют данные площадки Binance на 13:08 по московскому времени.

При этом к 13:15 цена криптовалюты только ускорила свой рост и зафиксировалась на уровне 82,081 тысячи долларов, прибавив еще 3,5%.

В прошлый раз рекордная цена биткоина была достигнута вечером 10 ноября. Она выросла до 81 тысячи долларов. По состоянию на 21:30 по московскому времени биткоин торговался на уровне 80,9 тысячи долларов.

Рост биткоина в последнее время фиксируется на фоне новостей о победе Дональда Трампа в президентских выборах, которые состоялись в США.

