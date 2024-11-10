Стоимость биткоина впервые в истории поднялась до 81 тыс долларов

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Стоимость биткоина выросла до 81 тысячи долларов, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

Так, по состоянию на 21:30 по московскому времени, биткоин продолжает торговаться на уровне 80,9 тысячи долларов.

Ранее показатель впервые в истории достиг отметки в 80 тысяч долларов. По состоянию на 15:02 по московскому времени цена криптовалюты увеличилась на 4,59%.

Рост биткоина в последнее время фиксируется на фоне новостей о победе Дональда Трампа в президентских выборах, которые состоялись в США.

До этого рекорд стоимости биткоина был побит 8 ноября. В тот раз цена криптовалюты выросла до 77 тысяч долларов, а затем показатель зафиксировался на уровне 76,878 тысячи долларов.