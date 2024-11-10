Стоимость биткоина впервые в истории достигла 80 тыс долларов

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Стоимость биткоина продолжает расти в воскресенье, 10 ноября. Показатель впервые в истории достиг отметки в 80 тысяч долларов, следует из данных торгов биржи Binance.

Таким образом, по состоянию на 15:02 по московскому времени цена криптовалюты увеличилась на 4,59%.

Рост биткоина в посленднее время фиксируется на фоне новостей о победе Дональда Трампа в президентских выборах, которые состоялись в США.

Предыдущий исторический максимум по цене биткоина, равный 79 тысяч долларов, был установлен утром этого же дня. До этого рекорд стоимости биткоина был побит 8 ноября. В тот раз цена криптовалюты выросла до 77 тысяч долларов, а затем показатель зафиксировался на уровне 76,878 тысячи долларов.

