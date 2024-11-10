Стоимость биткоина превысила 79 тыс долларов впервые в истории

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Стоимость биткоина впервые в истории превысила 79 тысяч долларов после того, как был преодолен предыдущий исторический максимум в 78 тысяч долларов. Об этом указывается в данных торгов на бирже Bybit.

Согласно информации на 07:55 по московскому времени, биткоин достиг отметки в 79 331 долларов.

Как говорится в сообщении, он продолжает дорожать на фоне новостей о победе Дональда Трампа в президентской гонке в США.

Прошлый рекорд стоимости биткоина был побит 8 ноября. В тот раз цена криптовалюты выросла до 77 тысяч долларов. Показатель зафиксировался на уровне 76,878 тысячи долларов.

Ранее в думском комитете по финансовому рынку предположили, что биткоины можно будет обменять на цифровые рубли уже в ближайшем будущем. С возникновением такого механизма обмена может исчезнуть необходимость в p2p-площадках на базе иностранных бирж.

