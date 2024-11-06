Доллар показал рекордный рост после выборов президента в США

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Индекс доллара к корзине мировых валют увеличился на 1,92%, до 105,441 пункта. Американская валюта показала самый большой рост с 2016 года после выборов президента в США, передает Financial Times.

К 20:00 по московскому времени рост замедлился до 1,61%, а индекс снизился до 105,123 пункта. При этом он все еще является самым максимальным с июля этого года.

Вместе с тем на мировом рынке самой слабой валютой стал евро. Как отметило издание, на европейскую валюту оказывают влияние опасения, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп введет пошлины на товары из Евросоюза. Это, в свою очередь, нанесет удар по экспортно-ориентированным экономикам блока.

В Neuberger Berman указали, что ситуация с ростом европейской экономики может ухудшиться при торговой войне.

"Возвращаясь к оценке технической картины с EURUSD, нужно отметить, что выборы, конечно же, перечеркнули все сформированные ранее уровни. Нужно просто дождаться, пока "пыль уляжется", – сказал аналитик Николай Дудченко в беседе с РБК.

Однако, по его словам, после такого укрепления ожидается падение доллара.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Республиканцев на них представил экс-президент Трамп, а демократов – вице-президент Камала Харрис. Трамп уже назвал себя 47-м президентом США.

По данным компании Edison Research, после обработки 87% бюллетеней республиканец набрал 70,7 миллиона голосов, Харрис – 65,7 миллиона.

