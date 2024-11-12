Силуанов назвал доллары ненужными для россиян

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Россиянам не нужны доллары. Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в интервью ТАСС.

Глава ведомства также подчеркнул, что сейчас выгоднее всего хранить сбережения в облигациях федерального займа и вступать в программу долгосрочных сбережений.

"Надежное выгодное доходное вложение. Вот куда надо смотреть, поэтому, если есть копеечка, участвуйте в финансовом рынке, не пожалеете", – сказал министр.

Ранее Силуанов заявлял, что объем вложений в программу долгосрочных сбережений достиг 80 миллиардов рублей. Россия стартовала с нуля, люди вложили свои ресурсы, и уже сейчас удалось добиться таких цифр, объяснял он.

До этого стало известно, что в Фонде национального благосостояния (ФНБ) больше не осталось активов в евро. Долларовые активы ФНБ перестали пополняться в 2021 году, а в конце 2022 года аналогично евро были обнулены счета в британских фунтах и японских йенах.