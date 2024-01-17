Минфин РФ заявил, что в Фонде национального благосостояния не осталось евро

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В Фонде национального благосостояния (ФНБ) больше не осталось активов в евро, следует из данных, опубликованных на сайте Минфина РФ.

Уточняется, что в декабре 2023 года часть средств ФНБ на счетах в Центробанке в виде 114,9 миллиарда китайских юаней, 232 тысяч килограммов золота и 573 миллионов евро была реализована за 2,9 триллиона рублей.

"Полученные деньги зачислили на единый счет федерального бюджета, чтобы покрыть его дефицит. В результате этих операций на счете в евро сформировался нулевой остаток", – подчеркнули в финансовом ведомстве.

В результате на 1 января 2024 года общий объем ФНБ составил 11,965 триллиона рублей, или 8% от ВВП по итогам 2023 года, что является эквивалентом 133,4 миллиарда долларов, рассказали в пресс-службе.

Долларовые активы ФНБ перестали пополняться в 2021 году, а в конце 2022 года аналогично евро были обнулены счета в британских фунтах и японских иенах. Кабмин РФ тогда утвердил, что инвестировать можно было только в золото и юани, при этом их максимальная доля не должна превышать 40 и 60% соответственно.

Ранее сообщалось, что возобновление операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств фонда, планируется на январь 2024 года.

Затем уточнялось, что операции возобновят с 9 января. В первом полугодии регулятор намерен добавлять к представленным министерством финансов объемам операций продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в сутки.



Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что объем средств ФНБ на конец прошлого года оценивался в 11,8 триллиона рублей, а свободные средства составляли 4,7 триллиона рублей.

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