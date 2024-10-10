Силуанов заявил, что программа долгосрочных сбережений привлекла 80 млрд рублей

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Объем вложений в программу долгосрочных сбережений достиг 80 миллиардов рублей. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в беседе с телеканалом RT Arabic.

"Программа недавно запущена. В этом году мы видим, что те инструментарии, которые мы предложили, а здесь и налоговые преференции, и софинансирование со стороны государства, и объем гарантий в системе долгосрочных сбережений сыграли свой роль", – сказал он.

Как отметил министр, Россия стартовала с нуля, люди вложили свои ресурсы, и уже сейчас удалось достичь таких цифр.

В марте Владимир Путин утвердил проект о введении налогового вычета по НДФЛ на долгосрочные сбережения россиян. Он предполагает налоговые вычеты по НДФЛ на сумму уплаченных пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения при выплате негосударственной пенсии не ранее достижения ее получателем пенсионного возраста.

В июне президент РФ предложил увеличить сроки софинансирования в программе долгосрочных сбережений россиян с 3 до 10 лет. Он напомнил, что с 1 января текущего года была запущена специальная программа поддержки добровольных долгосрочных накоплений. Теперь они застрахованы и софинансируются государством, уточнил российский лидер.

Кроме того, глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор предложил депутатам Госдумы рассмотреть инициативу, при которой лимит страхового возмещения по вкладам от трех лет будет повышен до 2 миллионов рублей.

