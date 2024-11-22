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22 ноября, 11:31

Экономика

Курс доллара на Forex превысил 103 рубля впервые с марта 2022 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара превысил 103 рубля во время валютных торгов на Forex, следует из данных Forex "БКС экспресс". Такой рост зафиксировался впервые с 23 марта 2022 года.

Рост американской валюты до 103,225 рубля, то есть на 1,9%, был замечен в 11:06 по московскому времени. Уже к 11:21 он ускорился и достиг отметки в 103,246 рубля – +1,92%.

Утром 22-го числа свой рекорд побил и курс биткоина, превысив 99 тысяч долларов. На 06:20 стоимость криптовалюты составляла 99 299 долларов. Тем не менее спустя несколько минут цена биткоина немного спала и торговалась на уровне 99 060 долларов.

При этом 21 ноября курс биткоина четыре раза обновлял свой исторический максимум, превысив по итогу отметку в 98 тысяч долларов. Стоимость криптовалюты начала стремительно расти после прошедших в США президентских выборов в начале ноября.

Эксперты связывают взрывной рост биткоина с победой Дональда Трампа на выборах. Однако для вложений этот актив все равно остается рискованным, предупреждают аналитики.

Стоимость биткоина превысила 99 тысяч долларов

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