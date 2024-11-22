Курс юаня на Мосбирже превысил 14 рублей

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Курс юаня поднялся выше 14 рублей впервые с 9 октября 2023 года. Это следует из данных Мосбиржи, опубликованных на ее сайте.

На 15:56 по московскому времени китайская валюта торговалась на отметке 14,001 рубля (+5,1 копейки). К 16:00 курс ускорил рост и находился на отметке 14,023 рубля (+7,3 копейки).

Тем временем курс евро к рублю в ходе торгов на Forex превысил 108 рублей впервые с 9 октября этого года. По данным на 11:11 по московскому времени, евро подорожал на 2,13%, до 108,337 рубля. Затем рост замедлился и остановился на отметке 108,063 рубля.

Курс доллара также превысил 103 рубля впервые с 23 марта 2022 года. Рост американской валюты составил +1,9% и был замечен в 11:06 по московскому времени.