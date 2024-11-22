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22 ноября, 07:30

Экономика

Стоимость биткоина превысила 99 тысяч долларов

Стоимость биткоина превысила 99 тысяч долларов

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Стоимость биткоина превысила 99 тысяч долларов. Это исторический максимум. По мнению экспертов, рост курса криптовалюты связан с изменением финансовой политики в США. Там начался сезонный цикл снижения процентных ставок.

Доход по банковским вкладам и ценным бумагам упал и инвесторы обратили внимание на альтернативные активы. По мнению финансистов, в ближайшие месяцы рост продолжится и в начале следующего года стоимость биткоина может превысить отметку в 110 тысяч.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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