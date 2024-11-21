ЦОДД призвал москвичей пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Центр организации дорожного движения призвал водителей автомобилей пересесть на общественный транспорт из-за снега, дождя и сильного ветра в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"По прогнозам синоптиков, до завтрашнего утра (22 ноября. – Прим. ред.) в городе ожидаются снег с дождем и сильный ветер. Температура опустится ниже 0 градусов. Возможна гололедица", – говорится в сообщении.

В связи с этим водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, не оставлять автомобили под деревьями и шаткими конструкциями, избегать резких торможений и ускорений, а также не отвлекаться на телефон во время поездок.

Сильный дождь, мокрый снег и ветер с порывами 20–25 метров в секунду ожидаются в Москве с 12:00 21 ноября до 03:00 22 ноября. При этом пик штормового ветра наступит с 17:00 до 22:00 21 ноября.

На фоне прогнозируемой непогоды желтый уровень погодной опасности был повышен до оранжевого. Предупреждение будет действовать до 03:00 22 ноября.

В свою очередь, столичные службы перевели в режим повышенной готовности. На улицах города организовано дежурство бригад и техники Мосводостока. Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний.

